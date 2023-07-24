В Лачин проводят высокоскоростной интернет

ООО Aztelekom приступило к созданию интернет-инфраструктуры в освобожденном городе Лачин, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно информации пресс-службы ООО, подготовлен проект строительства и создания телекоммуникационной сети для 800 домов Лачина.

"Проект будет реализован на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Networks). Наряду с городом Лачин, работы будут вестись и в поселке Забух и Сус. После завершения работ, интернет и ТВ-услугами смогут воспользоваться 250 домохозяйств в селе Забух и 75 - в селе Сус", - сказали в ООО.

Отметим, что в рамках реализуемого министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана проекта "Онлайн Азербайджан" в плановом порядке продолжаются работы по обеспечению высокоскоростным интернетом и других районов страны.

С внедрением новой технологии GPON абонентам предлагаются пакеты высокоскоростного интернета (от 30 мбит/с до 100 мбит/с). Абоненты, приобретающие указанные пакеты, могут получить не только интернет-услуги, но и такие пакеты как "Интернет+телефония", "Интернет+ТВ " и "Интернет+телефония+ТВ".

Отметим, что до конца 2023 года 55 процентов домохозяйств Азербайджана будут охвачены фибероптическими интернет-услугами. В рамках реализуемого с 2021 года проекта "Онлайн Азербайджан" количество домохозяйств, имеющих доступ к широкополосному интернету, за три года выросло до более чем одного миллиона, что в 3,5 раза больше, чем в предыдущем периоде.