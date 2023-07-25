Токенизация позволит изменить концепцию торговых взаимоотношений

Токенизация позволит изменить концепцию торговли и торговых взаимоотношений.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош.

По ее словам, в Азербайджане отмечается стремительный рост количества токенизированных транзакций.

"Темпы проникновения токенизированных платежей в Азербайджане опережают этот показатель в других странах, и это замечательно. Токенизация сегодня - значимый тренд, и эта технология будет расширяться и дальше. Токенизировать можно любой актив - от фиатной валюты до государственных ценных бумаг, акций, облигаций, документов на недвижимость или машину. Любой актив, представленный в виде токена на цифровой платформе, очень легко можно мониторить, проверяя его состояние в режиме реального времени. Мы в Visa полагаем, что когда этот тренд станет массовым, изменится сама концепция торговли и торговых взаимоотношений, потому что в цифровом мире можно будет торговать всем моментально и удобно", - поделилась она.

Также, по словам Дорош, азербайджанские банки активно пользуются решением B2B Connect.

"Это решение является некарточным по своей сути. Решение создано на базе технологии блокчейн и позволяет быстро, безопасно, удобно и контролируемо перечислять юридическим лицам средства за границу в рамках внешнеэкономической деятельности бизнеса. В Азербайджане мы наблюдаем очень активный рост подключений банков к этой технологии. Азербайджан является страной с наибольшим количеством банков, которые работают с решением B2B Connect", - добавила она.

Отметим, что токенизация - это технология, позволяющая обезопасить мобильные платежи. Большинство бесконтактных платежей, включая мобильные (Apple Pay, Google Pay) подразумевают передачу данных о карте, в частности ее номер. Технология токенизации позволяет заменить реальный номер карты клиента уникальным сгенерированным кодом (токеном), который будет использован только для конкретной покупки. Воспользоваться полученной информацией злоумышленник повторно уже не сможет, так как реальный номер карты не передается в явном виде, а токен уже использован. Для следующей покупки будет выдан новый токен.