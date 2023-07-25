Между "Центром инноваций" и ОАО "Азерлотерея" подписан меморандум

Подписан меморандум между "Центром инноваций" Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и ОАО "Азерлотерея".



На церемонии, состоявшейся в Центре инкубации и акселерации "INNOLAND" соглашение подписали директор "Центра инноваций" Вусал Рустамов и председатель Правления "Азерлотереи" Осман Каракуш.

Основная цель меморандума - углубление и развитие взаимодействия в области современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий, способствующих развитию экосистемы стартапов и просвещению граждан в нашей стране.

Совместное сотрудничество "Центра инноваций" и законного организатора лотерей и оператора спортивных ставок "Азерлотерея" послужит осуществлению обмена идеями, знаниями и навыками, реализации намерения просвещения граждан посредством применения информационных технологий в современном обществе, образовании и промышленности.

В рамках меморандума планируется поддержка стартапов в различных сферах, проектов, которые будут полезны обществу, могут быть выведены на мировой рынок.