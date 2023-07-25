Туркменистан открыт для строительства Транскаспийского газопровода

Туркменистан не видит каких-то политических, экономических, финансовых факторов, препятствующих осуществлению строительства Транскаспийского газопровода, способного внести ощутимый вклад в обеспечение энергетической безопасности в Евразии.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Туркменистана в связи с публикациями в зарубежных СМИ, касающиеся возможностей реализации проекта поставок туркменского природного газа на европейские рынки.

"Идея строительства Транскаспийского газопровода, инициированная Туркменистаном, изначально рассматривалась нашей страной не просто как экономически и коммерчески обоснованный проект, но и в качестве важнейшей составной части диверсификации энергетических потоков как ключевого условия глобальной энергетической безопасности и устойчивости на основе равного учета интересов и выгод производителей, потребителей и транзитеров. С чем, кстати, согласны все потенциальные участники проекта", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

Параллельно в рамках ООН Туркменистаном был инициирован широкий заинтересованный диалог по проблеме энергетической безопасности, итогом чего стало консенсусное принятие Генеральной Ассамблеей в 2008 году первой резолюции "Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества", напомнили в МИД. Ее коспонсорами стало 71 государство. В 2013 году Генеральная Ассамблея ООН еще раз единогласно приняла туркменский проект аналогичной резолюции.

В заявлении подчеркивается, что Туркменистан прилагал усилия для создания необходимых политических, финансовых, организационных условий, которые бы позволили перевести идею строительства Транскаспийского трубопровода в практическую плоскость. С этой целью были сформированы механизмы трехстороннего партнерства между Туркменистаном, Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом в составе руководителей соответствующих энергетических ведомств.

"В целом, взаимодействие по строительству Транскаспийского трубопровода продвигалось последовательно и практически, получая политическую и функциональную международную поддержку. Международно-правовая обоснованность проекта также не вызывает сомнений после принятия в 2018 году пятью прибрежными государствами основополагающего документа, регулирующего ключевые принципы политики на Каспии - Конвенции о правовом статусе Каспийского моря", - говорится в заявлении.

МИД Туркменистана приводит статью 14 этого документа, которая гласит, что стороны могут прокладывать кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря, а определение трассы для прокладки подводных кабелей и трубопроводов осуществляется по согласованию со стороной, через сектор дна которой должен быть проведен подводный кабель или трубопровод.

"Таким образом, на сегодняшний день строительство Транскаспийского трубопровода непосредственно связано с разграничением дна между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой. Кроме того, Туркменистан убежден, что каких-то политических, экономических, финансовых факторов, препятствующих осуществлению строительства газопровода не существует. Напротив, Транскаспийский трубопровод является абсолютно реалистичным проектом, обоснованным с экономической точки зрения, способным внести ощутимый вклад в обеспечение энергетической безопасности в Евразии, обеспечить долгосрочный и бесперебойный доступ к источникам сырья для европейских потребителей, при соблюдении очевидных выгод и интересов транзитной стороны. Исходя из этого, Туркменистан, будучи приверженным стратегии диверсификации энергетических потоков, выражает готовность к продолжению взаимодействия с партнерами по осуществлению проекта Транскаспийского трубопровода", - отмечается в заявлении МИД.