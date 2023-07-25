«Азеришыг» назвал число абонентов на освобожденных территориях

На освобожденных территориях у ОАО "Азеришыг" уже 932 абонента.

Как сообщает Day.Az, об этом на встрече в Гадруте с представителями СМИ, посвященной деятельности структуры за 6 месяцев текущего года, сказал директор Учебно-инновационного центра ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде.

По его словам, 279 из указанных абонентов не относятся к группе населению.

Он добавил, что все абоненты освобожденных территорий обеспечены smart-счетчиками: "В ближайшие годы количество абонентов увеличится".