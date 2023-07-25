https://news.day.az/economy/1584065.html «Азеришыг» назвал число абонентов на освобожденных территориях
«Азеришыг» назвал число абонентов на освобожденных территориях
На освобожденных территориях у ОАО "Азеришыг" уже 932 абонента.
Как сообщает Day.Az, об этом на встрече в Гадруте с представителями СМИ, посвященной деятельности структуры за 6 месяцев текущего года, сказал директор Учебно-инновационного центра ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде.
По его словам, 279 из указанных абонентов не относятся к группе населению.
Он добавил, что все абоненты освобожденных территорий обеспечены smart-счетчиками: "В ближайшие годы количество абонентов увеличится".
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