"ТуранБанк", продолжая расширять свою деятельность в финансовом секторе Азербайджана, сохраняет свои позиции на рынке по финансовым показателям за первые шесть месяцев 2023 года.

На 1 июля 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общие активы "ТуранБанк", увеличившись на 18% или 141,3 млн. манатов, достигли 930 млн. манатов. Выданные клиентам кредиты, увеличившись на 17,5% или 85,7 млн. манатов, достигли 575,5 млн. манатов.

Следуя поставленным стратегическим целям в отчетный период банк ещё больше увеличил финансирование микро-, малого и среднего предпринимательства. Таким образом, объем кредитов, выданных бизнес-клиентам банка, увеличившись на 16,6% или 47,2 млн. манатов, составил 330,9 млн. манатов. Общий депозитный портфель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 7,4% или на 33,2 млн. манатов и составил 484,1 млн. манатов, в том числе депозиты физических лиц выросли на 27,7% или на 84 млн. манатов, достигнув 387,5 млн. манатов, что свидетельствует о высоком уровне доверия клиентов банку.

В отчетный период банк успешно развивал партнерские отношения с международными финансовыми организациями с целью институционального развития и финансирования бизнес-субъектов. В этом направлении между банком и Международной финансовой корпорацией (IFC) был подписан новый договор и успешно завершена первая фаза проекта по поддержке процесса подготовки кредитных продуктов в сельско-хозяйственной сфере.

"ТуранБанк" поддерживает непрерывное развитие ненефтяного сектора, сотрудничая с такими влиятельными финансовыми институтами, как Черноморский банк торговли и развития (BSTDB), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Исламская Корпорация по развитию частного сектора (ICD), Микрофинансовый фонд EMF, Инвестиционный фонд Incofin и Микрофинансовый фонд IIV, Банк торговли и развития ECO TDB Фонд Sparkassenstiftung и др.

Оставаясь верным традициям банк, оказывающий внимание и заботу детям шехидов и раненых солдат в рамках программы Корпоративно-социальной ответственности, в отчетный период оказал финансовую поддержку "V футбольному летнему лагерю с "Нефтчи", организованному Фондом YAŞAT в честь 100-летнего юбилея общенаицонального лидера Гейдара Алиева. В лагере, длившемся девять дней, проводились различные соревнования, встречи с известными спортсменами, мастер-классы, экскурсии и развлекательные мероприятия для 100 детей в возрасте от 6 до 12 лет, а также участникам были вручены памятные подарки.

Действуя с 1992 года, "ТуранБанк" обслуживает индивидуальных и корпоративных клиентов через 19 точек продаж. Дополнительную информацию о сети обслуживания "ТуранБанк" по стране можно получить, перейдя по ссылке. Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых банком, можно получить, позвонив в Информационный центр по телефону (012) 935, а также посетив официальный сайт TuranBank или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

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