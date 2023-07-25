В Азербайджане завершается строительство магистрали до границы с Ираном

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает строительство участка новой магистрали Алят-Астара до государственной границы с Ираном.

Как сообщили во вторник Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, проект Алят-Астара - государственная граница с Исламской Республикой Иран, начиная с 204-го километра дороги, охватывает участок автомобильной дороги протяженностью 3,05 км.

Дорога построена в соответствии с I технической категорией, ширина дороги составляет 26,5 м, ширина обочин дороги - 3,75 метров, ширина разделительной полосы - 4 м, дорога будет иметь 4 полосы движения, ширина каждой из которых составляет 3,75 метров.

Строительные работы проводились с учетом сложных геологических условий местности. Поскольку на некоторых участках, где проходит новая магистраль, когда-то возделывался рис, он считался заболоченным участком, поэтому вначале на участке был удален растительный слой глубиной 25 см, затем было проведено бурение на глубине 1 м, после чего речной камень был уложен в четыре этапа.

Вдоль дороги в 12 местах проведено строительство железобетонных водопропускных сооружений общей протяженностью 667 п/м, 1 железобетонного перехода для скота длиной 44,7 п/м, а также путепровода туннельного типа длиной 30 метров и шириной 19,5 метров.

В соответствии с последовательностью, было уложено земляное полотно автомобильной дороги, проведено строительство нижнего и верхнего слоев дорожного основания и завершены асфальтобетонные работы, за исключением износостойкого слоя.

На последнем этапе будут выполнены работы по укладке износостойкого слоя, установке необходимых дорожных знаков и информационных табличек, а также прокладке дорожных и путеводных линий для организации нормального движения.

Рассматриваемый участок новой автомагистрали соединяется с новым автомобильным мостом, построенным на государственной границе с Исламской Республикой Иран.

Хотя строительство вышеупомянутого 3-х пролетного моста завершено, в настоящее время продолжаются строительные работы по его регулировке, чтобы вода не повредила опоры.

Длина нового моста составляет 97,5 метра, а ширина - 30,6 метра. На 4-полосном мосту дополнительно созданы еще 2 полосы для резервного движения, а также построены 2 пешеходных перехода шириной по 2,5 метра каждый.

Отметим, что строительство подъездной дороги к мосту со стороны Ирана продолжается.

Согласно "Строительным нормам и правилам", строительство дороги и моста, осуществляемое под непосредственным контролем руководства агентства, обеспечит комфортное и безопасное движение автотранспортных средств по транспортному коридору Север-Юг в соседнюю страну, в том числе в обратном направлении. Кроме того, обеспечит движение автотранспорта без въезда в городской центр Астара, что важно с точки зрения комфорта и безопасности как населения, так и водителей, пользующихся этой дорогой.