Азербайджан и Венгрия укрепляют сотрудничество в энергетической сфере

25 июля 2023 года президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с исполнительным вице-президентом по стратегическим операциям и корпоративному развитию, членом правления венгерской компании MOL Group Дьердем Бача.

Как сообщает во вторник Day.Az, на встрече было подчеркнуто, что двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией успешно развивается в различных направлениях, в том числе в энергетической сфере.

В частности, было выражено удовлетворение долгосрочным сотрудничеством, плодотворными партнерскими отношениями с компанией MOL Group, отмечено успешное участие компании MOL Group в проектах основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и "Азери-Чираг - глубоководный Гюнешли", а также ценный вклад в развитие нефтегазовой промышленности Азербайджана.

В рамках встречи были рассмотрены существующие и потенциальные возможности сотрудничества между сторонами, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.