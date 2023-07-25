Azercosmos и Египетское космическое агенство ведут переговоры по сотрудничеству

В настоящее время ведутся переговоры между Azercosmos и Египетским космическим агентством.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на мероприятии, посвященном Дню независимости Египта.

"В настоящее время изучается потенциал сотрудничества в космической отрасли между странами. Ведутся переговоры между Azercosmos и Египетским космическим агентством.

Я считаю, что это существенное дополнение к уже существующим договоренностям с некоторыми египетскими компаниями относительно спутникового потенциала Азербайджана", - сказал министр.

По его словам, на данный момент между странами осуществляется три пассажирских рейса в неделю.

"Мы считаем, что увеличение количества прямых рейсов будет способствовать сотрудничеству между нашими странами в сферах экономики, торговли и туризма", - сказал министр.

Он также отметил важность визита Президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха Ас-Сиси в Азербайджан в начале года.

"Этот визит придал дополнительный импульс развитию наших отношений. На встрече глав наших государств были подробно обсуждены перспективы развития политико-экономических и культурных отношений между двумя странами. Фармацевтика, алюминиевая промышленность, нефтяная промышленность и сектор возобновляемой энергетики были определены в качестве приоритетных направлений нашего сотрудничества," - сказал министр.