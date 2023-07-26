Азербайджанская нефть подорожала, несмотря на общую динамику рынка

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 25 июля повысилась на 0,59 доллара относительно предыдущего показателя и составила 86,88 доллара за баррель, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,6 доллара - до 85,71 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,46 доллара, составив 67,02 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 25 июля повысилась на 0,47 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 82,94 доллара за баррель.