https://news.day.az/economy/1584249.html ЦБ сохранил учетную ставку
ЦБ сохранил учетную ставку
26 июля Центральный банк Азербайджана принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 9%, сообщает в среду Day.Az.
Согласно информации регулятора, верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 10% и 7,5% соответственно.
Следующее решение Центробанка по денежно-кредитной политике будет объявлено общественности 20 сентября 2023 года.
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