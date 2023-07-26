ЦБ сохранил учетную ставку

26 июля Центральный банк Азербайджана принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 9%, сообщает в среду Day.Az.

Согласно информации регулятора, верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 10% и 7,5% соответственно.

Следующее решение Центробанка по денежно-кредитной политике будет объявлено общественности 20 сентября 2023 года.