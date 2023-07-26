ЦБ рапортует о замедлении инфляции

Инфляция в июне по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,9 процента, сообщает в среду Day.Az.

Согласно информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), инфляция в июне составила 10,6 процента, что на пять процентных пунктов ниже пикового уровня последних лет, зафиксированного в сентябре прошлого года. Годовая продовольственная инфляция снизилась до 11,5 процента.

Кроме того, в сообщении регулятора отмечается, что годовая инфляция снизилась за счет как внешних, так и внутренних факторов.

"Снижающее влияние на инфляцию в Азербайджане оказало снижение цен на мировых товарных рынках и возврат стоимости международных фрахтов к допандемическому уровню. По оценкам, средневзвешенная инфляция по странам-торговым партнерам в июне текущего года снизилась более чем в два раза по сравнению с пиковым уровнем, наблюдавшимся в октябре прошлого года. В основном это объясняется ослаблением мировой экономической активности, снижением мировых цен на энергоносители и жесткой денежно-кредитной политикой, проводимой в большинстве стран. Согласно последнему отчету Всемирного банка о товарных рынках, цены на сырьевые товары упали на 37,1 процента в годовом исчислении в июне, в том числе цены на энергоносители на 45,1 процента и цены на неэнергетические товары на 15,1 процента. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, цены на продовольствие в июне снизились на 20,9 процента в годовом исчислении. В то же время, поддерживая баланс на валютном рынке, укрепляя номинальный эффективный обменный курс маната, принятые решения денежно-кредитной политики через монетарные условия снизили инфляционное давление. Благоприятная внешняя конъюнктура и увеличение несырьевого экспортного потенциала страны сыграли особую роль в поддержании баланса на валютном рынке. В первом квартале 2023 года положительное сальдо счета текущих операций составило 3,4 миллиарда долларов США или 18,9 процента ВВП. Позитивные процессы во внешнеэкономическом секторе продолжились и во втором квартале", - говорится в сообщении регулятора.

Несмотря на снижение темпов инфляции, ЦБА отмечает, что высокая волатильность внешней среды, риск чрезмерного расширения совокупного спроса можно рассматривать как факторы, повышающие инфляцию.

"В условиях продолжающегося геополитического конфликта и нарушения международной логистической цепочки, инфляция в течение длительного времени будет оставаться выше целевых уровней в ряде стран", - подчеркивает ЦБА.