ЦБ Азербайджана о возвращении инфляции к целевым показателям

Азербайджан может достичь целевого показателя по инфляции к 2024 году, сообщает в среду Day.Az.

Согласно информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), для достижения этого продолжаются вестись антиинфляционная денежно-кредитная политика и реформы. Дальнейшие решения по денежно-кредитной политике будут приниматься с учетом внутренних и внешних инфляционных рисков, фактического и ожидаемого отклонения инфляции от целевого значения.

"Динамика параметров процентного коридора, адекватное применение инструментов денежно-кредитной политики и изменение макропруденциальных требований ограничивают избыточный рост совокупного спроса. Средние процентные ставки по операциям денежного рынка продолжают реагировать на изменение процентного коридора. Индекс AZIR (Azerbaijan Interbank Rate), отражающий средневзвешенную процентную ставку необеспеченных сделок, заключенных между банками в национальной валюте, демонстрирует повышательную динамику. Так, с начала текущего года однодневный индекс AZIR вырос на 1,87, а недельный индекс AZIR на 1,04 процентных пункта. В целях более эффективного регулирования денежной массы, дальнейшего ограничения концентрации ликвидности в банковской системе и поддержки тенденций дедолларизации было пересмотрено правило дифференциации резервных требований. Так, принято решение, что с июля 2023 года все банки должны рассчитывать обязательные резервы по новым нормативам, а со следующего профилактического периода (15 августа 2023 года) вести обязательные резервы по новым нормативам. Дифференциальное применение норм обязательного резервирования в зависимости от размера депозитов юридических лиц позволит снизить концентрацию ликвидности и стерилизацию дополнительных средств", - говорится в сообщении ЦБА.

Отметим, что целевой показатель инфляции в Азербайджане составляет 4 процента.