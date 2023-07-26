ВВП и ненефтяной сектор Азербайджана будут расти

- прогноз от Центробанка на 2025 год

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует рост ВВП страны к 2025 году на уровне 4-5 процентов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления ЦБА Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, рост ненефтяного сектора к этому периоду ожидается на уровне 5-6 процентов.

"Динамическое развитие экономики Азербайджана, а также других макроэкономических показателей, которые продолжительно растут, позволяет делать нам такие прогнозы", - подчеркнул он.

Отметим, что Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2023 году на уровне 2,8%, в 2024 году - 2,6%. Номинальный ВВП Азербайджана на 2023 год оценивается в 111,6 миллиарда манатов.