В Азербайджане риски для закрытия банков не наблюдаются

На сегодняшний день в финансовом секторе Азербайджана риски для закрытия банков не наблюдаются.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, регулятор в первую очередь нацелен на обеспечение стабильности финансового рынка.

"Любая финансовая организация, банки, страховые, инвестиционные компании, если они отвечают требованиям регулятора и ведут стабильную финансовую деятельность, я думаю, они не столкнуться с проблемами и рисками для возможного их закрытия", - отметил он.

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