Кыргызстан желает азербайджанских инвестиций

Кыргызстан заинтересован в привлечении инвестиций из Азербайджана и готов создать все необходимые условия для успешной инвестиционной деятельности.

Об этом, как передает в среду Day.Az, сказал заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызстана Бакыт Торобаев, принимая участие в бизнес-форуме "Кыргызстан-Азербайджан" в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан).

По словам Торобаева, твердая политическая воля и доверительный диалог между президентами двух стран открывают новые горизонты для кыргызско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и иных важных сферах.

Он отметил, что на форуме планируется заключение нескольких перспективных контрактов в области сельского хозяйства, поставок мяса и мясной продукции, логистики, а также создание основы для развития сотрудничества в женском предпринимательстве и между фондовыми биржами двух стран.

"Уверен, что форум станет многообещающим знаком зарождающегося плодотворного сотрудничества между бизнес-сообществами наших государств. Кыргызстан заинтересован в привлечении инвестиций из Азербайджана и готов создать все необходимые условия для успешной инвестиционной деятельности на территории страны", - сказал Торобаев.

Также он подчеркнул, что новое прямое авиасообщение между Бишкеком и Баку способствует сближению народов и положительно сказывается на увеличении объема товарооборота между двумя странами.

"Мы решительно настроены вместе с азербайджанскими коллегами на достижение всех поставленных целей и задач. Самое главное, это результат", - заключил Торобаев.

Отметим, что по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между двумя странами с января по июнь 2023 года составил 17,038 миллиона долларов США, что в 4 раза превышает показатели аналогичного периода 2022 года (4,228 миллиона долларов).