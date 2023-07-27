Азербайджан имеет прекрасную возможность стать поставщиком зеленого водорода в Европу

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан обладает ресурсами и необходимой инфраструктурной базой для развития производства экологически чистого водорода для экспорта в Европу, сказал Trend внештатный старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета (Atlantic Council) Чарльз Эллинас, передает Day.Az.

"Европа привержена достижению очень амбициозных целей в области климата к 2030 году и нулевого уровня выбросов к 2050 году. Это требует увеличения поставок зеленой энергии для замены потребления ископаемого топлива. Международное энергетическое агентство определило Азербайджан как одну из стран со значительным потенциалом возобновляемых источников энергии, как для внутреннего использования, так и для экспорта. В стране есть ресурсы и необходимая инфраструктурная база для развития производства зеленого водорода для экспорта в Европу. Учитывая ограниченный внутренний потенциал Европы для достижения своих целей по зеленому водороду, ей потребуется импорт, что открывает перед Азербайджаном прекрасные возможности", - сказал он.

Эллинас отметил, что замена внутреннего потребления газа возобновляемыми источниками энергии освобождает объёмы газа для экспорта.

"Сделав это, Азербайджан может высвободить достаточно газа, чтобы экспортировать до 20 миллиардов кубометров газа в Европу. Расширение мощностей TAP для поставки возросших объемов газа потребует от европейских импортеров заключения долгосрочных контрактов. До последних лет это казалось проблемой из-за политики ЕС, такой как REPowerEU, ставящей под сомнение долгосрочный спрос на газ в Европе. Однако в настоящее время растет осознание того, что Европа будет нуждаться в газе еще долгое время, поскольку все большее число европейских компаний заключают долгосрочные контракты на импорт сжиженного природного газа (СПГ) с поставщиком из Катара и США. Азербайджан должен воспользоваться этим, гарантируя увеличение и надежность поставок газа в Европу. При наличии большей части необходимой инфраструктуры, Южного газового коридора, проект расширения реализовать проще и быстрее. Единственное требование - заключение долгосрочных контрактов на поставку газа", - добавил эксперт.

Отметим, что согласно анализу Программы помощи в управлении энергетическим сектором Группы Всемирного банка, технический потенциал морского ветрового потенциала Азербайджана оценивается в 157 гигаватт, что является огромным показателем по сравнению с текущей общей установленной мощностью около 8 гигаватт.

Дорожная карта морской ветроэнергетики, опубликованная Министерством энергетики Азербайджана, Всемирным банком и IFC, показывает, что Азербайджан имеет потенциал установки ветряных электростанций на море общей установочной мощностью 7 ГВт к 2040 году. Это может обеспечить более 69 000 человеко-лет полной занятости и до 7 миллиардов долларов США местной валовой добавленной стоимости.

Кроме того, исследование, проведенное Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), подтвердило целесообразность производства экологически чистого водорода в Азербайджане.

Соглашения с такими компаниями, как Masdar, ACWA Power, bp, а также контракт с австралийской компанией Fortescue Future Industries на 12 гигаватт, имеют стратегическое значение с точки зрения увеличения поставок энергоресурсов в Европу.