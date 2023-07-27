Стоимость азербайджанской нефти растет

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 26 июля повысилась на 0,88 доллара относительно предыдущего показателя и составила 87,76 доллара за баррель, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,95 доллара - до 86,66 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,89 доллара, составив 67,91 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 26 июля повысилась на 0,88 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 83,82 доллара за баррель.

Официальный курс на 27 июля составляет 1,7 AZN/ 1 USD.