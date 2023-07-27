ВТБ организовал лагерь для детей

Вот уже третий год подряд Банк ВТБ (Азербайджан) организовывает для детей из малообеспеченных семей и приютов "Летний лагерь". Совместно с Русским домом в Баку, GİD CSR Consulting и Бакинско-Азербайджанской епархией Русской Православной Церкви ВТБ собрал воспитанников детских воскресных школ Баку и приюта "Təmiz dünya" в южном регионе нашей страны. Двухдневный детский лагерь был организован в "Maricel Astara Resort".

Согласно программе проекта, ставшего уже традицией, для детей были проведены интеллектуальные и спортивные игры, короткие лекции на тему финансовой грамотности и познавательные мастер-классы. Во время этих тренингов и игр юные участники узнали о роли денег и принципах ведения личного бюджета, познакомились с основными банковскими продуктами, а также с основами маркетинга.

По окончании проекта Член правления, Директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Е.Бородин, начальник отдела рекламы, маркетинга и специальных проектов ВТБ (Азербайджан) К.Даньялова, руководитель Русского дома в Баку И.Зиннуров, а также настоятель храма святого Архангела Михаила Отец Мефодий вручили детям памятные подарки.