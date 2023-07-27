Samsung Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5: гибкость и универсальность без компромиссов

Благодаря инновационному форм-фактору с новым шарниром Flex Hinge, который обеспечивает баланс конструкции, а также профессиональным возможностям уникальной камеры FlexCam, серия Galaxy Z дает пользователям опыт непревзойденной гибкости и универсальности без компромиссов

Компания Samsung Electronics объявляет о выпуске пятого поколения складных устройств Galaxy, в которое вошли модели Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5. Смартфоны с ведущим в отрасли форм-фактором предлагают пользователям уникальные возможности - их обеспечивают изящный и компактный дизайн, множество инструментов для персонализации и высокая производительность. Благодаря шарниру Flex Hinge новинки отличаются эстетически сбалансированной и прочной конструкцией. Камера смартфонов обладает необычными функциями, такими как FlexCam - она позволяет делать снимки под разными углами. Благодаря высокой производительности, оптимизированному аккумулятору и новейшему процессору серия Samsung Galaxy Z переосмысливает возможности смартфона - открытого или сложенного.

"Благодаря складным смартфонам Samsung совершает переворот в мобильной индустрии, задает новые стандарты и постоянно расширяет свои возможности, - отметил Тэ Мун Ро (TM Poh), президент и руководитель направления Mobile eXperience в Samsung Electronics. - С каждым днем все больше людей выбирают наши складные устройства, потому что они дают опыт, который невозможно получить с другими гаджетами. Новейшие Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5 подтверждают наше стремление идти навстречу пользователям с помощью инновационных технологий".

Инновационное наследие Samsung и приверженность развитию складных устройств позволили компании создать невероятно многофункциональные смартфоны. Благодаря своей вере в потенциал складного форм-фактора, а также научно-исследовательскими и производственными возможностями мирового уровня Samsung последовательно совершенствует и оптимизирует серию Galaxy Z. Новые Galaxy не только отвечают потребностям современных пользователей - от создания контента на экране Flex Window на Galaxy Z Flip5 до работы в режиме многозадачности на Galaxy Z Fold5, - но и превосходят их.

Дизайн Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5 тщательно продуман, чтобы быть максимально долговечным. Основной экран оснащен слоем, рассеивающим ударные нагрузки, а конструкция задней панели была изменена для большей прочности дисплея. Благодаря поддержке стандарта IPX8, рамке из армированного алюминия и стеклу Corning® Gorilla® Glass Victus®2, покрывающему экран Flex Window и заднюю крышку, Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5 обеспечивают высокий уровень надежности. Ее усиливает Flex Hinge - это новый встроенный шарнирный модуль с двухрельсовой структурой, рассеивающей внешние удары.

Galaxy Z Flip5 - идеальный карманный инструмент для самовыражения без компромиссов

Galaxy Z Flip5 - это уникальное и стильное складное устройство карманного формата, которое отлично подходит для самовыражения.

Внешний экран Flex Window, который стал в 3,78 раза больше, чем в предыдущем поколении смартфонов, предлагает пользователям широкий спектр возможностей. Так, например, он дает больше инструментов для персонализации, включая информативные и графические часы, в том числе соответствующие дизайну циферблатов носимых устройств серии Galaxy Watch6, а также стильные рамки. Кроме того, новый чехол Flipsuit для Galaxy Z Flip5 обеспечивает защиту устройства с помощью сменной NFC-карты - теперь пользователи могут комбинировать дизайны Flex Window и чехла, чтобы получить еще больше возможностей персонализации.

В сложенном состоянии Galaxy Z Flip5 стал удобнее, чем когда-либо прежде. С помощью экрана Flex Window можно быстро и легко получить доступ к полезной информации. Виджеты позволяют узнать прогноз погоды, слушать любимую музыку и управлять ее воспроизведением с помощью Media Controller, а также следить за новостями на мировом фондовом рынке с помощью виджета Google Finance. Все виджеты можно просматривать на одном экране и мгновенно переключаться между ними, просто сделав пинч (щипок) для активации режима Multi Widget View. Кроме того, пользователи могут легко проверить уведомления и получить доступ к быстрым настройкам Wi-Fi или Bluetooth, просмотреть историю вызовов, чтобы увидеть пропущенные звонки, а также ответить на текстовые сообщения с помощью функции Quick Reply с полной QWERTY-клавиатурой и возможностью просмотра истории чатов. Сделав свайп вверх по экрану, можно получить доступ к кошельку Samsung Wallet для быстрой оплаты в магазинах, QR-кодам и купонам, а также посадочным талонам, членским картам, цифровым ключам и медицинским пропускам.

Помимо непревзойденного дизайна и форм-фактора, Galaxy Z Flip5 получил самую универсальную камеру в серии Samsung Galaxy. На основную камеру можно снимать высококачественные селфи благодаря увеличенному экрану Flex Window. Режим FlexCam позволяет создавать впечатляющие снимки в оригинальных ракурсах без использования рук. Просматривать и редактировать фото в режиме Flex получится легко и быстро. Пользователи могут корректировать цветовой тон или удалять изображения, просматривая их на экране Flex Window. Когда пользователь снимает своих друзей, функция Dual Preview позволит им увидеть себя на экране Flex Window, чтобы в режиме реального времени изменить позу для получения идеального снимка. Снимать плавное видео на ходу получится благодаря стабилизации камеры Super Steady, а функция автоматического кадрирования Auto Framing гарантирует, что никто не останется без внимания.

В Galaxy Z Flip5 передовую камеру дополняют усовершенствованные решения на основе искусственного интеллекта, которые делают снимки более реалистичными. Пользователи могут создавать креативные фото даже в сумерках благодаря усовершенствованной функции "Ночная съемка" (Nightography), которая оптимизирует фото и видео, снятые в условиях недостаточного освещения. Алгоритм обработки сигналов изображения (ISP) на базе ИИ избавляется от визуальных шумов, которые обычно портят кадры, созданные в темноте, а также повышает качество передачи деталей и совершенствует цветовой тон. Даже сделанные с большого расстояния фотографии получаются более четкими благодаря 10-кратному цифровому зуму.

Galaxy Z Fold5: максимальная производительность с большим экраном

Galaxy Z Fold5 оснащен большим экраном, обеспечивающим эффект полного погружения в контент, и долговечный аккумулятор. При этом смартфон - самое тонкое и легкое, максимально портативное устройство серии Fold, в то же время обладающее самой высокой производительностью в серии Galaxy Z.

Благодаря большому экрану серия Galaxy Z Fold в корне изменила то, как пользователи работают на смартфоне. Она эволюционировала от режима Multi Window и App Continuity до широкого спектра функций, включая панель задач, перетаскивание и оптимизацию приложений сторонних разработчиков. Электронное перо S Pen Fold Edition, представленное в третьем поколении Fold в 2021 году, также было усовершенствовано, чтобы дать превосходные впечатления от письма на Galaxy Z Fold5. Все эти функции и инструменты позволяют пользователям эффективно работать на большом экране и выполнять важные задачи, где бы они ни находились.

Улучшенная Панель задач обеспечивает динамическую производительность, позволяя быстро переключаться между часто используемыми приложениями. Теперь для более эффективной работы у пользователя всегда под рукой до четырех приложений, которые он запускал недавно. Новая функция перетаскивания двумя руками также повышает производительность при перемещении контента между разными сервисами или экранами. Например, достаточно нажать и удерживать изображение в приложении Samsung Галерея одним пальцем, а другим - открыть приложение Samsung Notes, чтобы перетащить изображение в него. В режиме скрытого всплывающего окна (hidden pop-up) программа может работать в фоновом режиме, чтобы владелец смартфона мог просматривать видео в полноэкранном режиме и одновременно общаться с друзьями во всплывающем окне на краю экрана.

Новое, более тонкое и компактное электронное перо S Pen Fold Edition позволяет легко делать заметки на документах и фиксировать свои идеи в режиме реального времени, и при этом оно удобнее помещается в кармане. Тонкий чехол Slim S Pen Case имеет почти такую же толщину, как и стандартный чехол для Fold, и доступен в различных дизайнах и цветах, чтобы подчеркнуть личный стиль каждого пользователя.

Основной экран с диагональю 7,6 дюйма обеспечивает широкое, безграничное поле обзора, чтобы пользователь мог наслаждаться просмотром любимых фильмов в портретной или альбомной ориентации. Кроме того, его пиковая яркость была увеличена более чем на 30%, до 1750 нит, поэтому картинка отображается в оптимальном качестве даже при ярком солнечном свете.

Мобильная платформа Snapdragon® 8 Gen 2 для Galaxy предоставляет широкие возможности для гейминга на самом большом в истории смартфонов Galaxy экране, повышает качество графики и применяет искусственный интеллект для динамичных игр и пользовательских функций. Galaxy Z Fold5 легко выдерживает игровые марафоны благодаря усовершенствованной системе охлаждения с "умным" отводом тепла, что уменьшает задержки и не снижает производительность.

Положительное влияние на планету

Samsung продолжает двигаться к воплощению своей экологической концепции и ускоряет достижение поставленных целей. Среди них - нулевой уровень выбросов углекислого газа к концу 2030 года для подразделения Device eXperience.

В Galaxy Z Flip5 и Fold5 используется больше переработанных материалов, чем в предыдущих поколениях смартфонов. В частности, в конструкции применяются производственные отходы - стекло и алюминий, а также потребительские отходы - пластик, полученный из выброшенных рыболовных сетей, бочек для воды и ПЭТ-бутылок. Даже бумага, используемая для изготовления упаковочных коробок, на 100% состоит из переработанного сырья.

Эти инновации были специально разработаны, чтобы устройства были максимально долговечны. Каждый смартфон получает пять лет обновлений системы безопасности и четыре поколения обновлений ОС, что позволяет продлить жизненный цикл продукта.

Доступность

Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5 будут доступны для предварительного заказа на ряде рынков с 26 июля, а их широкие продажи начнутся 14 августа.

Galaxy Z Flip5 позволяет пользователям выразить себя с помощью различных цветов, таких как мятный, графит, бежевый и лаванда, а также стильных аксессуаров, в том числе прозрачного чехла, чехла из экокожи с клапаном, чехла Flipsuit и удобного для носки в руке силиконового чехла с кольцом для создания уникального образа.

Galaxy Z Fold5 доступен в голубом, черном и бежевом цветах. К нему можно подобрать практичный и стильный чехол, в том числе чехол для Slim S Pen, прозрачный чехол, чехол из экокожи и чехол-подставку с ремешком.

Заметим, что на азербайджанский рынок модели Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5 выйдут с 14-го августа. Начиная с этой даты и до 15-го сентября, модели будут выставлены со специальным предложением.

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