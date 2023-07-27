В Азербайджане будет создан частный пенсионный фонд?

Ведется работа по подготовке нормативно-правовых документов для создания частного пенсионного фонда.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Гималай Мамишев в ходе пресс-конференции, посвященной работе, проделанной в первом полугодии 2023 года.

"Инвестиции в частный пенсионный фонд считаются долгосрочными. Мы проводим процесс совершенствования законодательных актов, подготовленных для создания фонда, и согласовываем их с соответствующими органами. По итогам этого процесса соответствующие проекты будут представлены в парламент Азербайджана", - отметил он.

Напомним, что в результате проводимых в Азербайджане социальных реформ в 2,7 раза увеличилась минимальная заработная плата, в 2,5 раза - минимальная пенсия, на 65 процентов - среднемесячная заработная плата, в 2,1 раза - медианная зарплата, вырос в 2,5 раза фонд заработной платы, в 2,1 раза - среднемесячная пенсия, в 5 раз - социальные пособия и пенсионные выплаты. Среднемесячный размер адресной социальной помощи увеличился в 2,5 раза, за счет создания более 10 новых видов социальных выплат и введения ряда льгот в системе социального обеспечения еще более расширена сфера действия этой системы. Годовой объем средств, дополнительно выделяемых на эти социальные реформы, достиг 6,8 миллиарда манатов.