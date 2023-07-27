Азербайджан и Турция обсудили возможности сотрудничества в сфере предпринимательства.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации министра говорится, что роль азербайджано-турецкого союза возрастет для укрепления экономических отношений.

"На встрече с главой финансового офиса президента Турции Гёкселем Ашаном мы обменялись своими взглядами на важность азербайджано-турецкого союза для укрепления экономических отношений наших стран, поощрения взаимных инвестиций и возможностей для сотрудничества в сфере поддержки предпринимательства", - говорится в публикации министра.

Отметим, что по состоянию на декабрь 2022 года Азербайджан инвестировал в экономику Турции около 20 миллиардов долларов США, а Турция инвестировала в экономику Азербайджана около 14 миллиардов долларов США.