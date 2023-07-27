Что будет с возвращенной партией томатов и клубники из России?
Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики прояснило информацию, распространенную в некоторых средствах массовой информации со ссылкой на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору России о возврате 47,2 тонны томатов и 14 тонн клубники, экспортированных в Россию.
Как сообщили Day.Az в АПБ, никаких недочетов, связанных с показателями качества и безопасности упомянутых продуктов, выявлено не было. Несоответствие было связано с информацией на этикетке продуктов. Таким образом, после возврата партий продукции несоответствие информации на этикетках относительно клубники было устранено и 24 июля 2023 года она была экспортирована обратно в Россию.
Томаты будут экспортированы обратно в Россию после устранения субъектом предпринимательства несоответствий в информации на этикетке.
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