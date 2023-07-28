Азербайджанская нефть поднялась в цене

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 27 июля повысилась на 0,3 доллара относительно предыдущего показателя и составила 88,06 доллара за баррель, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,37 доллара - до 87,03 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,09 доллара, составив 68,00 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 27 июля повысилась на 0,02 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 83,84 доллара за баррель.

Официальный курс на 28 июля составляет 1,7 AZN/ 1 USD.