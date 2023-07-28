Венгрия получила газ из Азербайджана

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR приступила к закачке первых 50 миллионов кубометров газа в венгерские хранилища.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто.

"Последние полтора года Европа постоянно сталкивается с серьезным энергетическим кризисом. Цены взлетели из-за санкций, а привычные маршруты доставки не работают. Тем не менее, энергоснабжение Венгрии оставалось стабильным на протяжении всего времени", - написал он в соцсети.

Отметим, что крупнейший венгерский оптовый трейдер природного газа MVM CEEnergy и SOCAR подписали 2 июня контракт на транспортировку 100 миллионов кубометров газа. Поставки начнутся в четвертом квартале 2023 года.

Предметом указанного договора является разовая сделка, однако переговоры о дальнейшем сотрудничестве продолжаются. Для поставок будет использоваться уже существующая инфраструктура.

Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. Первоначальная пропускная способность Трансадриатического газопровода (TAP), который является европейским участком коридора, составляет 10 миллиардов кубометров в год с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров.