Состоялось заседание Транспортного координационного совета под председательством Али Асадова

28 июля под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось заседание Транспортного координационного совета.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на заседании обсуждались вопросы улучшения дорожной и транспортной инфраструктуры в Азербайджане, решения проблемы пробок в Баку, повышения доступности общественного транспорта и оптимизации системы управления общественным транспортом, развития Бакинского метрополитена, обеспечения безопасности дорожного движения и другие вопросы.

Был заслушан доклад председателя Совета, министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашада Набиева.

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики, были проведены презентации по реализации программ трансформации транспортной мобильности и оценки потенциала Бакинского метрополитена.

Были заслушаны доклады руководителей соответствующих структур по совершенствованию и организации эффективной работы транспортной системы в стране, особенно в Баку, даны соответствующие поручения.

Напомним, что Транспортный координационный совет был создан распоряжением Президента Ильхама Алиева от 19 апреля 2023 года в целях обеспечения согласованной деятельности различных видов транспорта и мобильности населения, развития дорожно-транспортной инфраструктуры, координации и совершенствования деятельности в сферах организации, безопасности и регулирования движения.