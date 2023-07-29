Еженедельный обзор валютного рынка
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
17 июля
|
1,7
|
24 июля
|
1,7
|
18 июля
|
1,7
|
25 июля
|
1,7
|
19 июля
|
1,7
|
26 июля
|
1,7
|
20 июля
|
1,7
|
27 июля
|
1,7
|
21 июля
|
1,7
|
28 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
Официальный курс маната по отношению к евро на текущей неделе понизился на 0,0251 маната. Средневзвешенный курс также понизился на 0,0256 маната и составил 1,8806 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
17 июля
|
1,9087
|
24 июля
|
1,8908
|
18 июля
|
1,9128
|
25 июля
|
1,8822
|
19 июля
|
1,9080
|
26 июля
|
1,8783
|
20 июля
|
1,9078
|
27 июля
|
1,8862
|
21 июля
|
1,8937
|
28 июля
|
1,8657
|
Средний курс за неделю
|
1,9062
|
Средний курс за неделю
|
1,8806
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0001 маната и составил 0,0188 за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
17 июля
|
0,0188
|
24 июля
|
0,0187
|
18 июля
|
0,0187
|
25 июля
|
0,0188
|
19 июля
|
0,0187
|
26 июля
|
0,0188
|
20 июля
|
0,0187
|
27 июля
|
0,0189
|
21 июля
|
0,0188
|
28 июля
|
0,0188
|
Средний курс за неделю
|
0,0187
|
Средний курс за неделю
|
0,0188
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0007 маната и составил 0,0631 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
17 июля
|
0,0649
|
24 июля
|
0,0630
|
18 июля
|
0,0645
|
25 июля
|
0,0631
|
19 июля
|
0,0631
|
26 июля
|
0,0631
|
20 июля
|
0,0633
|
27 июля
|
0,0631
|
21 июля
|
0,0633
|
28 июля
|
0,0631
|
Средний курс за неделю
|
0,0638
|
Средний курс за неделю
|
0,0631
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