29 июля премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил Бакинский судостроительный завод.

Как сообщили в субботу Day.Az в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана, премьер-министр ознакомился с проделанными на заводе работами и потенциальными проектами.

В ходе мероприятия состоялось совещание с участием министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, исполнительного директора ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" Ульви Мансурова и председателя правления Бакинского судостроительного завода Эльшада Нуриева.

На совещании были сделаны презентации о деятельности завода, а также о планах по увеличению его производственных мощностей, подчеркнута необходимость более эффективного построения его работы, повышения коммерческой эффективности его деятельности на фоне роста транспортного и транзитного потенциала Азербайджана.

В то же время были обсуждены вопросы привлечения механизма финансирования и долгосрочных кредитов для устойчивого и полного использования производственных мощностей завода, создания новых закрытых площадок для увеличения его производственных мощностей, а также расширения технических возможностей завода по производству возобновляемых источников энергии.

Министерству экономики Азербайджана было поручено представить конкретные предложения по наращиванию потенциала завода, расширению производственных мощностей.

Затем на территории завода состоялась встреча с рабочими.