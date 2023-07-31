Укрепление транспортных связей между ЕС и Азербайджаном приобретает особую значимость

Источник: Агентство международной информации Trend

Укрепление транспортных связей между ЕС и Азербайджаном особенно важно сегодня, когда в условиях войны в Украине возрастает значение транспортных маршрутов, пролегающих к югу от России, таких как Средний коридор, сообщили в Еврокомиссии.

"Часть этого коридора также проходит через Азербайджан, в частности, через порт Баку, на берегу Каспийского моря, как часть расширения Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T). Поэтому развитие транспортного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном играет важную роль в усилении ключевой роли Азербайджана как связующего звена между Европой и Азией", - сказали в Еврокомиссии.

В организации сообщили, что в качестве продолжения исследования устойчивого транспортного сообщения с Центральной Азией ЕС рассматривает возможность организации Форума инвесторов в начале 2024 года в Брюсселе.

"Цель состоит в том, чтобы собрать государственные и частные компании из ЕС и Центральной Азии, которые заинтересованы в содействии эффективному развитию устойчивых транспортных связей между двумя регионами", - сказали в Еврокомиссии.

Отметим, что Средний коридор - транспортный и торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу, проходящий через несколько стран региона. Это альтернативный маршрут традиционным коридорам, который берет свое началоя в Китае и пересекает страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он проходит через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы. Средний коридор предлагает наземный маршрут, соединяющий восточные части Азии, включая Китай, с Европой в обход более длинных морских путей. Подготовленное ЕС исследование показывает, что к 2040 году объем контейнерных перевозок по Среднему коридору может достичь 270 000 TEU.