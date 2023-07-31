https://news.day.az/economy/1585598.html KOBİA проводит работу по аудиту и оценке деятельности - ФОТО
KOBİA проводит работу по аудиту и оценке деятельности - ФОТО
Очередное общественное обсуждение, организованное Общественным советом при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, было посвящено аудиторской и оценочной деятельности.
Как передает Day.Az, об этом сообщил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов в своем аккаунте в Twitter.
"Мы обменялись мнениями по сектору с участием государственных структур и предпринимателей в соответствующей сфере, выслушали предложения", - отметил он.
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