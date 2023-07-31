KOBİA проводит работу по аудиту и оценке деятельности

Очередное общественное обсуждение, организованное Общественным советом при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, было посвящено аудиторской и оценочной деятельности.

Как передает Day.Az, об этом сообщил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов в своем аккаунте в Twitter.

"Мы обменялись мнениями по сектору с участием государственных структур и предпринимателей в соответствующей сфере, выслушали предложения", - отметил он.