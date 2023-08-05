У азербайджанских нефтегазовых месторождений есть "большое будущее"

У морских нефтегазовых месторождений BP в Азербайджане есть "большое будущее". BP работает над увеличением добычи на газоконденсатном месторождении "Шах-Дениз", объем которого составляет 1,2 трлн. м³, а также над инициативами по замедлению естественного падения добычи на нефтяном месторождении Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью ценовому агентству Argus заявил исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл.

Как отметил Биррелл, интерес Европы к газовым запасам Азербайджана возрос после того, как в прошлом году был сокращен экспорт газа по трубопроводам из России, а эксплуатируемое BP месторождение "Шах-Дениз" является основным источником азербайджанского экспорта, который в период с января по июнь вырос на 7% по сравнению с прошлым годом и достиг 12 млрд. м³.

"Запуск в сентябре проекта "Западно-южный фланг Шах-Дениз" позволил увеличить добычу почти на 5 % в годовом исчислении до 13,2 млрд. м³ в первой половине 2023 г., что способствовало общему росту добычи в Азербайджане на 3 %, то есть до 24,1 млрд. м³", - рассказал Биррелл.

По его словам, в этом году "Шах-Дениз" достигнет планового уровня добычи в 26 млрд. м³/год, и BP стремится к дальнейшему увеличению этого показателя.

"В настоящее время ведется уплотняющее бурение для повышения нефтеотдачи, а BP бурит глубокую газовую скважину ниже основного продуктивного горизонта. "Очевидно, что если у нас будет новое крупное открытие там, то мы рассмотрим возможность его разработки, - сказал Биррелл. - И это газ высокого качества. В настоящее время он поставляется в Италию через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию и Албанию"".

ВР, работающая в Азербайджане более 30 лет, также эксплуатирует АЧГ. В 2010 году добыча достигла пика - около 820 тыс. баррелей в сутки, однако естественное снижение добычи нефти ускоряется. В первой половине 2023 года добыча составила чуть более 350 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 424 тыс. баррелей в сутки годом ранее.

"Однако BP и ее партнеры по консорциуму AIOC (Азербайджанская международная операционная компания) делают все возможное, чтобы продлить срок службы АЧГ. "У АЧГ большое будущее. Это гигантское нефтяное месторождение с прекрасной геологией. Наша задача - компенсировать падение уровня добычи, и именно этим мы сейчас и занимаемся"", - подчеркнул Биррелл.

Он также сообщил, что BP работает над "двумя крупными направлениями" в АЧГ.

"Первое - это новая платформа Ace (Azeri Central East), - сказал Биррелл. - Платформа рассчитана на переработку до 100 тыс. баррелей в сутки и позволит пробурить ряд скважин к востоку от контрактной зоны АЧГ. Строительство платформы Ace завершено, и она находится на верфи в Баку, ожидая выхода в море. В Азербайджане мы используем технологию подъема и опускания платформы в воду, оболочка уже установлена, и в настоящее время она забивается в сваи. Затем мы выводим верхнюю часть платформы в море как единое целое, сплавляем ее, придаём устойчивости, и все готово к работе.

Максимальная отдача

Второе же направление связано с максимальным восстановлением работоспособности АЧГ. Это означает, что пласт мирового класса Фасила уже достаточно выработан. Мы начинаем разрабатывать верхний Балаханский пласт, а он требует больше энергии, закачки газа и воды", - сказал он.

Акцент на усиленную закачку газа и воды был сделан 18 месяцев назад, и ВР "начинает видеть обнадеживающие признаки того, что спад компенсируется". По словам Биррелла, это "отличный пример нефтетехнических возможностей ВР, поскольку ей необходимо обеспечить абсолютно правильный баланс - не допустить ни чрезмерного снижения добычи, ни неспособности добиться полной отдачи от месторождений.