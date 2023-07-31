Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили вопросы экономического сотрудничества

Министерство иностранных дел Турции обнародовало вопросы, которые обсуждали глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и его турецкий коллега Хакан Фидан.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter.

Было отмечено, что на встрече в Анкаре стороны обсудили экономическое сотрудничество между странами, увеличение объема торгового оборота до 15 миллиардов долларов США, расширение возможностей проекта TANAP, который является важной составляющей сотрудничества в области энергетики.

Кроме того, министры обменялись мнениями о роли Организации тюркских государств (ОТГ) на фоне новых геополитических процессов, о последних событиях на Южном Кавказе.

Напомним, что сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Турцию. В рамках визита запланированы встречи главы МИД Азербайджана с высокопоставленными официальными лицами Турции.