Азербайджан и Турция построят совместный завод по производству фармокологической продукции

ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) и специализирующаяся в области производства фармацевтической продукции турецкая компания Gen Ilac ve Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. подписали Договор о партнерстве и совместном участии, предусматривающий строительство фармацевтического завода на территории Пираллахинского промышленного парка, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на минэкономики Азербайджана.

На приуроченном к этому событию мероприятии министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что благодаря усилиям Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отношения между братскими государствами вышли на беспрецедентный уровень стратегического партнерства. Высокий уровень политических отношений между странами обуславливает укрепление и развитие связей между деловыми кругами, успешную реализацию совместных инициатив.

Министр акцентировал внимание на том, что развитие современной инфраструктуры играет важную роль в формировании необходимых условий для надежного обеспечения защиты здоровья населения Азербайджана. В Пираллахинском промышленном парке, созданном для развития фармацевтической промышленности, применяется широкий спектр льгот и преференций. Реализация проекта по строительству завода позволит снизить зависимость от импорта, - потребности населения в ряде наименований фармацевтической продукции будут удовлетворяться за счет местного производства. Завод будет выпускать лекарственные препараты в различных дозах и упаковках - всего 100 видов продукции 42 наименований. Первоначальная инвестиционная стоимость проекта составляет 35 миллионов долларов США, постоянной работой будут обеспечены более 100 человек.

Председатель Совета директоров Gen Ilac ve Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. Абидин Гюльмюш выразил удовлетворение деятельностью компании в Азербайджане и выразил уверенность, что совместный проект по производству лекарственных препаратов будет способствовать обеспечению благополучия народов наших стран.

Исполнительный директор АИК Ульви Мансуров проинформировал о проекте строительства завода и отметил, что его реализация в нашей стране будет способствовать удовлетворению спроса на фармацевтическую продукцию, значительно снизив зависимость от импорта.

Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили и председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов рассказали о реализуемых в Азербайджане мерах по охране здоровья населения, а также проинформировали о благоприятной нормативно-правовой базе для иностранных инвесторов.

В рамках мероприятия состоялась демонстрация видеоролика о фармацевтическом заводе, строительство которого планируется в Пираллахинском промышленном парке.

Затем состоялось подписание Договора о партнерстве и совместном участии между АИК и Gen Ilac ve Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. Согласно документу, в Пираллахинском промышленном парке, на территории 11,5 тысяч квадратных метров, будет построен завод по производству лекарственных препаратов с первоначальной годовой производственной мощностью 35 миллионов упаковок.

В перспективе лекарственные препараты планируется поставлять в страны региона под брендом Made in Azerbaijan.