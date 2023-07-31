Moody's видит благоприятные перспективы у банковского сектора Азербайджана

Экономические и операционные условия для азербайджанских банков останутся благоприятными. Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в прогнозах Moody's.

"Мы ожидаем, что рост реального ВВП Азербайджана составит 3 процента в 2023 году, однако государственные расходы на фоне высоких цен на нефть будут продолжать стимулировать ненефтяную экономику, где сконцентрирована большая часть деятельности банков", - сказали в международном рейтинговом агентстве.

Аналитики Moody's прогнозируют, что качество кредитов останется стабильным после значительных улучшений за последние годы.

"К концу 2023 года проблемные кредиты останутся в целом стабильными на историческом минимуме около 3 процентов от общего объема кредитов, в то время как покрытие проблемных кредитов резервами останется выше 100 процентов. Качество активов будет поддерживаться благоприятными экономическими условиями благодаря устойчивым показателям ненефтяных секторов экономики. Стабильность маната поддержала качество кредитов в иностранной валюте, которые снизились до 20 процентов от общего объема кредитов в конце 2022 года с примерно 30 процентов в 2020 году", - отмечают в рейтинговом агентстве.

Отметим, что согласно информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), 22 банка в январе - июне завершили свою деятельность с чистой прибылью.

Чистая прибыль банков Азербайджана по итогам первого полугодия 2023 года составила 563,3 миллиона манатов, операционная прибыль составила 772,3 миллиона манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая и операционная прибыль банков увеличились на 41 и 26 процентов соответственно.