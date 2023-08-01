Ценам на газ в Европе предрекли резкое падение

По итогам июля цены на газ в Европе могут рухнуть примерно на 30 процентов - поспособствует снижение производства в регионе и высокие запасы топлива в местных газовых хранилищах на уровне 85 процентов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

С начала года газ подешевел более чем на 65 процентов, даже несмотря на резкий скачок стоимости в июне из-за жары и перебоев с поставками из Норвегии. Такая тенденция свидетельствует об ослаблении газовой нагрузки на регион, подчеркивает агентство.

Тем не менее риски скачков стоимости топлива остаются. К росту цен могут привести новые перебои с поставками, холодная зима или усиление конкуренции за сжиженный природный газ (СПГ) с азиатскими странами. На момент написания материала сентябрьские фьючерсы на газ на лондонской бирже ICE по индексу хаба TTF прибавили за день 3,2 процента, достигнув 319 долларов за тысячу кубометров.