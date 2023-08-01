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Акция не распространяется на переводы на банковскую карту и обналичивание. Подсчет лимонов осуществляется случайным образом, вне зависимости от суммы или количества транзакций.

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