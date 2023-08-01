Алятская СЭЗ ведет работу над привлечением инвесторов

Ведутся переговоры о привлечении инвесторов в Алятскую свободную экономическую зону.

Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" председатель правления Алятской СЭЗ Валех Алескеров.

По его словам, на сегодняшний день уже четыре иностранных инвестора получили статус резидента.

"Кроме того, они уже приступили к строительству своего предприятия. В ближайшие 2-3 месяца ожидается завершение одним из резидентов проектировочных работ. Параллельно с этим ведутся переговоры и по привлечению других компаний в нашу экономическую зону", - отметил он.

Алескеров подчеркнул, что на основе генерального плана СЭЗ на первом этапе на территории в 60 гектаров уже завершены строительные работы.

"Здесь речь идет о создании необходимой коммуникационной инфраструктуры, водной, дорожной, канализационной, энергетической и другой необходимой для ведения предпринимательской деятельности. Созданы офисные здания как для сотрудников СЭЗ, так и для органов Государственного таможенного комитета", - сказал он.

Также, по словам Алескерова, продолжаются работы по оптимизации правовой базы, которая будет наиболее привлекательной для инвесторов и бизнесменов как местного, так и международного уровня.

Резиденты Алятской свободной экономической зоны должны экспортировать не менее 75 процентов производимой продукции на внешние рынки и таким образом будет предотвращено создание в СЭЗ мелких компаний, а также компаний с низким качеством производимой продукции.

"Для достижения самых высоких показателей как в производстве, так и в экспорте, мы создали для резидентов лучшие условия, в частности, это касается выплат, от которых будут освобождены предприниматели. Сюда относятся налоги, в том числе НДС и налог на заработную плату, пошлины, таможенные сборы. Таким образом, освобождая предпринимателей от подобных выплат, мы снизим себестоимость производимой продукции, что в свою очередь позволит выйти с этим товаром на большее количество рынков и составить большую конкуренцию, а также увеличить внешний товарооборот Азербайджана. С этой точки зрения местным и международным производителям выгодно вести предпринимательскую деятельность в СЭЗ", - добавил Алескеров.

Напомним, что 9 июля состоялась церемония открытия первого этапа Алятской свободной экономической зоны. Общая площадь Алятской СЭЗ составляет 850 гектаров. На территории площадью 60 гектаров, где ведутся работы в рамках первого этапа уже начато строительство и выполнен ряд работ. Земельные участки, которые будут сданы в аренду инвесторам, уже готовы к ведению строительных работ. Внутри земельных участков общей площадью 297 тысяч квадратных метров предусмотрены точки подключения к водопроводной, канализационной, электрической, газовой и коммуникационной сетям. Здесь также создана готовая к использованию внутренняя и внешняя инженерно-коммуникационная инфраструктура. На главном въезде на территорию построены таможенно-пропускные пункты и помещения для проведения таможенного досмотра.