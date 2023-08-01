Азербайджан приобрел у Туркменистана текстильную продукцию

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 14 сделок.

Как сообщает Day.Az со ссылкой туркменские СМИ, за иностранную валюту представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Мальты, Украины, Афганистана приобрели полипропилен, авиационный керосин, сжиженный газ, выработанные на технологических установках государственного концерна Türkmennebit, а также карбамид производства государственного концерна Türkmenhimiýa.

Помимо этого, за иностранную валюту предприниматели из ОАЭ, Турции, Гонконга, Кыргызстана и Азербайджана закупили крашенные махровые изделия, упаковочную ткань, хлопчатобумажную пряжу, недистиллированные сырые жирные кислоты. Общая сумма сделок составила более 11 миллионов 616 тысяч 300 долларов США.