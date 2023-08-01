Минфин об ожидаемом росте ВВП

Согласно обновленным макроэкономическим прогнозам, в 2023 году, в соответствии с базовым сценарием, ВВП в реальном выражении увеличится на 1,8% и достигнет 111,6 млрд манатов. Это на 5,6 млрд манатов больше предыдущего прогноза.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

Согласно отчету, ненефтяное ВВП в реальном выражении вырастет на 4,9% до 77,7 млрд манатов (на 4,4 млрд манатов больше предыдущего прогноза).