Минфин рассказал об ожидаемых доходах и расходах бюджета

Ожидается, что к концу 2023 года доходы государственного бюджета составят 33890,5 миллиона манатов, что на 10,1 процента больше первоначально утвержденного прогнозного показателя.

Об этом Day.Az сообщили в Минфине.

Было отмечено, что 52,3 процента доходов государственного бюджета, или 17739,7 млн. манатов, приходится на долю нефтегазового сектора, 47,7 процента или 16150,8 миллиона манатов на долю ненефтегазового сектора. Ожидается, что доходы по нефтегазовому сектору по сравнению с предварительными прогнозными показателями 2023 года вырастут на 1442,7 млн. манатов или 8,9 процентов, по ненефтяному/газовому сектору - на1673,8 млн. манатов или 11,6 процентов.