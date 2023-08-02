Fitch понизило крединтный рейтинг США

Из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Fitch.

"Понижение рейтинга США отражает ожидаемое ухудшение налогово-бюджетных показателей в ближайшие три года, высокий и растущий государственный долг, а также ухудшение качества управления по сравнению с другими странами, имеющими рейтинги "АА" и "АААА", за последние два десятилетия, что проявилось в постоянных политических противостояниях вокруг вопроса о лимите госдолга, которые удается урегулировать в последний момент", - говорится в сообщении.

Ранее рейтинг США находился в списке на пересмотр с "негативным" прогнозом.