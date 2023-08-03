Азиатский банк инфраструктурных инвестиций видит большой потенциал в транспортном секторе Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Железнодорожный сектор, сектор судоходства и другие сектора инфраструктуры Азербайджана представляют большой интерес для Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал вице-президент АБИИ по инвестиционным операциям Константин Лимитовский.

"Я нахожусь здесь с миссией для определения новых проектов для сотрудничества. Сегодня мы ведем обсуждения по поводу возможного сотрудничества в рамках расширения Трансанатолийского газопровода (TANAP). При поддержке правительства Азербайджана мы определили много направлений для взаимодействия. Мы определили портфель очень интересных проектов в железнодорожном секторе, в сфере судоходства, в различных инфраструктурных секторах", - сказал он.

По его словам, Азербайджан сотрудничает с АБИИ с 2016 года и занимает уважаемое место среди членов-учредителей и клиентов банка.

"Первым совместным проектом стал TANAP, в который банк вложил 600 миллионов долларов США. Кроме того, АБИИ оказал поддержку Азербайджану в период пандемии COVID-19, выделив стране 100 миллионов долларов для помощи в усилиях по восстановлению экономики и облегчению последствий пандемии", - сказал он.

Лимитовский подчеркнул важность Кавказского региона для АБИИ из-за его стратегического расположения, соединяющего Европу и Азию.

"Особенно Южный Кавказ является для нас важным регионом. Мы придаем ему особое значение, поскольку этот регион - связующий мост между Европой и Азией, а также Европой и Ближним Востоком. Мы искренне верим, что Южный Кавказ будет играть все более важную роль как в региональной, так и в глобальной логистике", - отметил он.

По его словам, банк стремится способствовать развитию в Азиатском регионе путем финансирования устойчивых и перспективных проектов. Вице-президент также отметил важность привлечения капитала частного сектора к инвестициям в инфраструктуру.

"В настоящее время портфель банка по всем регионам составляет около 75-80 процентов суверенных кредитов и инвестиций, в то время как доля частного сектора составляет всего лишь 20-25 процентов. Наша цель - сделать так, чтобы к 2030 году половина наших инвестиций приходилась на частный сектор и несуверенные проекты", - подчеркнул он.

Он также упомянул, что банк финансирует проекты в сфере энергетики в различных странах.

"Мы активно финансируем проекты по строительству солнечных и ветряных электростанций, так как инвестирование в возобновляемые источники энергии является одним из ключевых направлений для нас в частном секторе. Примером таких проектов является Жанатасская ветряная электростанция в Казахстане, которая стала одной из первых в стране. Мы также уделяем внимание проектам, связанным с "Waste-to-Energy " (энергия из отходов). В Турции у нас разработаны современные энергоэффективные объекты, а также проект газовой электростанции мощностью 1500 мегаватт в Сырдарьинской области Узбекистана. Мы ищем новые и интересные проекты для партнерства с частным сектором", - сказал он.

Как отметил Лимитовский, для получения финансирования от АБИИ, проект должен соответствовать миссии и мандату банка.

"Нас интересуют проекты, связанные с зеленой инфраструктурой и инфраструктурой, поддерживающей критические потребности населения. Мы активно рассматриваем проекты, связанные с инфраструктурой, обеспечивающей связность", - сказал Лимитовский.

По его словам, эти проекты реализуются не только в сфере транспорта, но также в цифровой сфере и энергетике.

"Мы хотели бы привлечь капитал частного сектора в совместную инвестиционную деятельность. Конечно, проекты должны приносить экономическую пользу стране и инвесторам. Они должны быть экономически обоснованными и финансово устойчивыми", - добавил он.

Он отметил, что при предоставлении всей необходимой информации, обычно Азиатский банк инфраструктурных инвестиций может сообщить клиенту о возможности финансирования его проекта или о невозможности этого в течение одной недели. Целью банка является выявление компаний с аналогичным подходом, и оказание им помощи в подготовке и реализации проектов.

"Ключевым принципом для нас является фокус на проекты, которые способствуют декарбонизации страны, развитию сотрудничества в регионе и применению современных технологий. Мы заинтересованы в участии в проектах, которые будут устойчивыми в долгосрочной перспективе и позволят привлечь инвестиции частного сектора", - подчеркнул он.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций является одним из самых молодых банков развития. АБИИ был основан в 2016 году и изначально состоял из 57 стран-участниц. На сегодняшний день у банка 106 акционеров. АБИИ в первую очередь занимается инвестициями в инфраструктуру, уделяя особое внимание азиатскому рынку.

Ключевой целью банка является стимулирование развития в Азиатском регионе посредством финансирования устойчивой инфраструктуры.

Миссией АБИИ является "Infrastructure for Tomorrow" ("Инфраструктура завтрашнего дня"). В рамках этой миссии все инвестиции должны соответствовать четырём приоритетам: зеленая инфраструктура, коммуникационные возможности и региональное сотрудничество, инфраструктура с использованием технологий и мобилизация частного капитала.