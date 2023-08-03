Нефтяные котировки перешли к росту

Мировые цены на нефть в четверг утром слабо поднимаются после снижения на более чем 2% в среду, что было связано с выходом статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,07%, до 83,26 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,05%, до 79,53 доллара.

В среду цены опустились на 2,5% и 2,3% соответственно после выхода еженедельной статистики по коммерческим запасам в США. Несмотря на то, что показатель продемонстрировал за неделю по 28 июля рекордное снижение в 17 миллионов баррелей, запасы бензина неожиданно выросли.