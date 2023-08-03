Инвестиции, будущий финансовый центр и укрепление сотрудничества

Азербайджан - привлекательный партнер для инвестиций и сотрудничества на мировой арене.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend российский экономист, аналитик, общественный деятель и публицист Михаил Хазин.

По его словам, уникальные возможности для инвестиций в экономику Азербайджана сформированы благодаря участию в малых объединениях, на которые распадается мировая долларовая система.

"Сегодня Азербайджан сталкивается с вызовами, связанными с изменениями в мировой нефтегазовой индустрии, что требует правильного выбора и перенаправления инвестиционных ресурсов для дальнейшего развития экономики. В этом контексте стране предстоит искать новые возможности и специализироваться в технологиях. Считаю, что возможность формирования Азербайджана, как технологического центра со штабом в Баку представляет значимый потенциал для расширения сотрудничества с Россией, Китаем, Индией и другими странами. Российский рынок - идеальный объект для внешних инвестиций из Азербайджана, при этом, он открывает путь для дальнейшего экспорта продукции на евразийские рынки. Однако я думаю, что это не единственные перспективы для Азербайджана. Баку может еще стать, финансовым центром всего азиатского региона, укрепляя свои экономические связи с Центральной Азией и Россией. Сотрудничество с Ираном и арабскими странами представляется также потенциально выгодным для диверсификации экономики и привлечения инвестиций", - отмечает Хазин.

Также, по мнению экономиста, инвестирование в городскую инфраструктуру может стать катализатором для развития освобожденных территорий и обеспечения населения более высоким уровнем жизни и современными условиями.

"Азербайджан, на своих освобожденных территориях, реализовывает современную инфраструктуру, строит современные заводы, города и села. Это все позволит обеспечить будущее население этих освобожденных территорий более высокой заработной платой и современной инфраструктурой, и, я уверен, что Азербайджан имеет для этого все возможности", - подчеркнул Хазин.

Резюмируя, экономист подчеркнул, что все вышеуказанные факторы делают Азербайджан привлекательным партнером для инвестиций и сотрудничества на мировой арене.

"Страна обладает большим потенциалом для развития новых технологий, привлечения иностранных инвесторов и укрепления своего статуса на международной арене. Азербайджану предстоит еще принять решительные шаги и сделать новые стратегически правильные выборы, чтобы обеспечить еще более устойчивое и процветающее будущее своей экономики", - добавил он.