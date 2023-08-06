Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти

Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь.

Как передает Day.Az, об этом пишет Saudi Press Agency со ссылкой на ведомство.

"Официальный источник из Министерства энергетики объявил, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на один миллион баррелей в день, которое вступило в силу в июле, еще на месяц, включая сентябрь", - пишет агентство.

Источник также добавляет, что страна в сентябре будет добывать 9 млн баррелей в сутки. Такое решение было принято в рамках соглашения стран ОПЕК+ об ограничении добычи нефти с целью поддержания стабильности поставок сырья в мире.