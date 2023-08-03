https://news.day.az/economy/1586694.html Последние данные по реконструкции железнодорожной линии Барда-Агдам.
Последние данные по реконструкции железнодорожной линии Барда-Агдам.
Ускоренными темпами продолжается работа по реконструкции железнодорожной линии Барда-Агдам.
Как сообщает в четверг Day.Az, проектирование дороги протяженностью 47,1 километра выполнено на 90 процентов.
Завершено строительство 128 инженерных сооружений, в том числе двух мостов. Всего завершено 70 процентов строительных работ.
Отметим, что, как ожидается, работы по проекту в целом будут завершены в текущем году.
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