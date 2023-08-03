Последние данные по реконструкции железнодорожной линии Барда-Агдам.

Ускоренными темпами продолжается работа по реконструкции железнодорожной линии Барда-Агдам.

Как сообщает в четверг Day.Az, проектирование дороги протяженностью 47,1 километра выполнено на 90 процентов.

Завершено строительство 128 инженерных сооружений, в том числе двух мостов. Всего завершено 70 процентов строительных работ.

Отметим, что, как ожидается, работы по проекту в целом будут завершены в текущем году.