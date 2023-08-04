ЕС заинтересовался инвестициями в Средний коридор

Евросоюз может в определенной степени софинансировать проекты по расширению Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) на соседние с ЕС страны в регионах Западных Балкан и "Восточного партнерства", в том числе в Южном Кавказе, сообщили Trend в Еврокомиссии, комментируя возможность поддержки ЕС модернизации Среднего коридора, передает Day.Az.

"Индикативный инвестиционный план, который охватывает планирование и развитие транспортной инфраструктуры, помог привлечь инвестиции международных финансовых организаций в Кавказский регион, включая Азербайджан. Ожидается, что исследование ЕС по устойчивым транспортным связям с Центральной Азией будет способствовать дальнейшему стимулированию инвестиций со стороны международных финансовых организаций и частного сектора в отдельные проекты в регионе", - сказал источник в Еврокомиссии.

Далее в организации отметили, что в рамках стратегии "Global Gateway" ЕС недавно опубликовал исследование об устойчивых транспортных связях между расширенной Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и пятью странами Центральной Азии.

"В исследовании изучались наилучшие и наиболее устойчивые потенциальные соединения с существующей транспортной сетью ЕС. Результаты исследования обеспечивают прочную основу для дальнейших дискуссий по этому вопросу",- сказали в Еврокомиссии.

В организации подчеркнули, что региональное сотрудничество между всеми странами Среднего коридора имеет особое значение, в частности, для поддержки устойчивого экономического развития всего региона Центральной Азии и обеспечения того, чтобы коридор не функционировал просто как транзитный маршрут.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского Союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя, мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.