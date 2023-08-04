Стоимость нефти незначительно выросла

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость октябрьского фьючерса 2023 года на нефть марки Brent повысилась на 0,16% и составила $85.28 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в сентябре, выросла на 0,25% и составила $81.75.