https://news.day.az/economy/1586729.html Стоимость нефти незначительно выросла
Стоимость нефти незначительно выросла
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость октябрьского фьючерса 2023 года на нефть марки Brent повысилась на 0,16% и составила $85.28 за баррель.
Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в сентябре, выросла на 0,25% и составила $81.75.
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