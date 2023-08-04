Государственный Azer Turk Bank непрерывно ведет активную работу по полной адаптации своей деятельности к требованиям времени и стандартам современного мира.

Экосистема, созданная банком за последнее время, позволяет предоставлять самые современные системы и продукты, которые могут быть востребованы в Азербайджане, посредством обновленной сервисной сети.

На днях Банк, для расширения возможностей бизнеса клиентов, представил новое приложение ATB POS, позволяющее принимать популярные среди населения, безналичные, бесконтактные платежи.

Это приложение, включающее в себя возможности традиционных POS-терминалов, позволяет принимать бесконтактные платежи в любом месте и в любое время через мобильные устройства на базе Android.

Отметим, что хотя ATB POS представлен в распоряжение всех налогоплательщиков, он более выгоден для представителей малого бизнеса.

Приложение ATB POS можно бесплатно загрузить на мобильное устройство в Google Play.

Следует отметить, что это приложение было разработано совместно Azer Turk Bank и Visa, мировым лидером в области цифровых платежей.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте www.atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.