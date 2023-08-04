TotalEnergies и SOCAR продали часть своих долей в газовом месторождении "Абшерон"

TotalEnergies и государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписали соглашение о продаже 15% своих акций в газовом месторождении "Абшерон" компании ADNOC (Национальная нефтяная компания Абу-Даби), сообщает Day.Az.

После завершения этой сделки, которая подлежит одобрению соответствующими органами, TotalEnergies будет владеть 35% доли в газовом месторождении "Абшерон", наряду с SOCAR (35%) и ADNOC (30%).

Газоконденсатное месторождение "Абшерон" расположено в Каспийском море и эксплуатируется JOCAP (Совместная операционная компания Absheron Petroleum).

"TotalEnergies рада приветствовать ADNOC, одного из своих стратегических партнеров, на газовом месторождении "Абшерон", где добыча в рамках первой фазы началась в начале июля и которое предлагает значительный потенциал дальнейшего развития для удовлетворения растущего спроса на газ", - сказал Николас Терраз, президент отдела разведки и добычи TotalEnergies.

Отметим, что TotalEnergies в партнёрстве с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) объявили о начале добычи в рамках первой фазы разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон" в Каспийское море, примерно в 100 км к юго-востоку от Баку.

По первоначальным оценкам запасы месторождения составляют около 300 млрд кубометров.

Производственная мощность составляет 4 миллиона кубометров газа в сутки и 12 тысяч баррелей конденсата в сутки. Газ будет продаваться на внутреннем рынке Азербайджана.